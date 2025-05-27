Изменения правил приема в лицеи и гимназии вызвали замешательство среди родителей

За считанные дни до вступительных экзаменов в лицеи и гимназии внезапные и кардинальные изменения в правилах проведения вызвали волну недовольства и протестов среди родителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, причиной возмущения стала информация, распространённая вчера Институтом образования.

Согласно объявлению, приём в ряд лицеев и гимназий будет осуществляться исключительно для учащихся 6-го класса (то есть, на обучение в 7-м классе), что нарушило планы сотен семей, рассчитывавших на участие их детей из других классов в экзаменах.

«Никто не объясняет суть этих неожиданных изменений. Из обнародованной информации ясно, что ученики 4-х и 5-х классов в этом году больше не смогут сдавать вступительные экзамены. Но наши дети готовились к ним два года. Почему такое решение принято буквально за несколько дней до экзаменов, а не в начале учебного года?» — возмутился один из родителей.

«Министерство каждый месяц проводило пробные экзамены, собирая деньги с каждого участника. Родители потратили крупные суммы на репетиторов в течение всего года. И теперь, когда до экзамена остались считанные дни, его отменяют. Почему структура, называющая себя Институтом образования, не приняла это решение заранее?» — добавил другой родитель.

Редакция сайта направила запросы на эту тему в соответствующие органы.