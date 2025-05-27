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Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

First News Media16:40 - Сегодня
Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

По случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости рад передать Вам от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично искренние поздравления, пожелать Вашему народу процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние отношения сотрудничества и дружбы. Верю, что в предстоящий период мы продолжим нашу деятельность по развитию наших отношений.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение.

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