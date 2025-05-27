Более двух тысяч абонентов в Масаллы останутся без газа на два дня

29 и 30 мая на территории Масаллинского района ожидаются перебои в подаче природного газа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Производственное объединение «Азеригаз», отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Так, 29 мая с 10:00 газоснабжение будет приостановлено для 2700 абонентов в поселке Борадыгях, а также в селах Бадалан, Бабасер и части села Тюркоба.

30 мая с 10:00 подача газа будет прекращена для 700 абонентов в селах Гарибляр, Исиляр и Мамедрзакюче.