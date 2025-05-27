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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» - ФОТО

First News Media17:00 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» - ФОТО

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» в селе Зерти Лачинского района.

Управляющий делами Президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства об условиях, созданных в комплексе.

Расположенный на лоне живописной природы Карабаха, на горной вершине, комплекс является современным центром отдыха, отражающим туристический потенциал района, и одним из важных проектов, служащих развитию туризма в регионе после его освобождения от оккупации.

Было сообщено, что комплекс отдыха «Лачин», общей площадью 42 тысячи квадратных метров, расположенный на территории в 11,2 гектара, состоит из здания отеля на 120 номеров различных категорий, 8 коттеджей. Он способен принимать в целом 324 гостей.

В комплексе отдыха созданы оснащенный современным оборудованием зал на 500 мест для проведения деловых встреч, конференций и других мероприятий и банкетный зал на 340 мест, конференц-зал на 100 мест и комната для заседаний.

Рестораны и кафе, которые будут функционировать в комплексе, предложат гостям блюда национальной и мировой кухни.

Здесь будут действовать боулинг и бильярдный залы, игровые зоны VR, караоке, детский развлекательный центр. Футбольная и баскетбольная площадки, велосипедные и пешеходные дорожки на территории комплекса предложат гостям активный отдых на фоне горных панорам.

В этой зоне отдыха работой обеспечены 174 человека, 122 из которых – жители Лачина, Кяльбаджара и других освобожденных от оккупации территорий.

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