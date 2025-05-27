Мать шехида объяснила инцидент с мемориальной доской сына - ВИДЕО

«Я сделала это, потому что он совершил непристойный поступок перед мемориальной доской моего сына. Затем, поскольку он сказал непристойные слова в адрес моего сына, я, как мать шехида, не выдержала и сказала те слова. Ни одна мать шехида не осталась бы спокойной, если бы ей сказали такие слова. Позже он извинился передо мной, умолял, говоря, что был пьян, и я его простила», — заявила Латифа Заманова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, мать шехида отметила, что не согласна с некоторыми высказываниями в адрес её сына и её самой. Она также попросила удалить из СМИ и социальных сетей кадры, отражающие инцидент.