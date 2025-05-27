Доступна обновленная схема движения и список остановок общественного транспорта

Система Map AYNA, с помощью которой пассажиры могут получать информацию об общественном транспорте, была обновлена и стала более удобной и функциональной.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), система размещена на официальном сайте ayna.gov.az в разделе «Автобусные маршруты», передает 1news.az.

Сейчас пользователи платформы могут получить данные о маршрутах движения, перевозчиках, тарифах и перечне остановок. Также доступна функция выбора конкретной остановки с отображением всех маршрутов, проходящих через неё.

Дополнительно на платформе предусмотрена возможность оставить отзыв — пассажиры могут направить свои предложения или жалобы через специальную форму.