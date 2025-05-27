Представители медиа Азербайджана посетили популярный узбекский телеканал

В рамках визита в Узбекистан азербайджанская делегация представителей медиа посетила узбекский телеканал "Sevimli TV".

Гости ознакомились с эфирной политикой канала, программным контентом и работой творческой команды.

Было отмечено, телеканал "Sevimli TV", созданный в 2017 году, за прошедшие годы реализовал около 50 новых проектов с целью повышения качества национального контента.

Только за последние два года было снято 10 новых национальных сериалов.

Во время визита представители СМИ осмотрели студии и съёмочные площадки телеканала. Им была предоставлена подробная информация о технических возможностях "Sevimli TV", монтажных комнатах, оснащённых современным оборудованием, а также о процессе прямого эфира.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между телеканалами Азербайджана и Узбекистана, обмен опытом и реализацию совместных проектов в будущем. Также была подчеркнута важность организации взаимных визитов.