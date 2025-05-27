Пожар на Мотодром в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар на открытой местности, называемой Мотодром, потушен.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что пожар, возникший на открытой территории, называемой Мотодром, в Бинагадинском районе, был потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям в короткие сроки.

09:21

В Баку, в районе, называемом Мотодром, начался пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на место происшествия были стянуты силы и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В министерстве сообщили, что на горячую линию «112» поступила информация о возгорании на территории, называемой Мотодром, в Бинагадинском районе города Баку, и немедленно на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.