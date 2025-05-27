Смертельное ДТП на трассе Нахчыван–Шахбуз

Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ" на участке Нахчыван-Шахбузской магистральной дороги, проходящем по территории села Узуноба Бабекского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, пострадавшая в результате происшествия жительница города Нахчыван, Аскерова Назакет Али гызы, 1967 года рождения, скончалась в больнице, где проходила лечение.

Лечение двух других женщин, пострадавших в аварии, продолжается.

По данному факту ведётся расследование.