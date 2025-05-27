Скончался фотограф Бабек Гулиев

25 мая на 70-м году жизни скончался заслуженный работник культуры, известный фотограф и оператор Бабек Гулиев.

О смерти Б.Гулиева сообщается на официальной странице киностудии «Азербайджанфильм» в социальной сети Facebook.

Бабек Гулиев родился в 1955 году в городе Баку. Долгое время работал в системе Министерства культуры фотографом, видеооператором, руководителем видеофотостудии при Научно-методическом центре министерства. Также был сотрудником киностудии «Азербайджанфильм».

В 1990-х годах работал в Министерстве обороны как фотокорреспондент и военный оператор, вел многочисленные съёмки в прифронтовых зонах. Б.Гулиев являлся ветераном Карабахской войны.

Он был членом Союза фотографов Азербайджана и Союза рекламистов Азербайджана, работал фотографом в ряде печатных изданий.

В 2007 году при поддержке Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан был издан фотоальбом «Карабах: вчера и сегодня», автором проекта которого выступил Бабек Гулиев. В альбоме представлены фотографии богатого историко-культурного наследия, архитектурных памятников и насыщенной культурной жизни Карабаха до оккупации в 1990-х годах, а также снимки, запечатлевшие разрушения и мародёрство, которым подверглись эти ценности в результате армянского вандализма.

Указом Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2019 года «О присвоении почётных званий деятелям кинематографии Азербайджана» Бабеку Гулиеву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры».