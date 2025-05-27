В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство, мой дорогой брат.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелать крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - устойчивого прогресса и процветания под мудрым руководством Вашего превосходительства.

Празднование этого знаменательного события в истории Вашей страны создает прекрасную возможность, чтобы выразить свое удовлетворение положительной динамикой, наблюдающейся в развитии нашего двустороннего сотрудничества в последние годы. Еще раз заявляю о своей полной готовности продолжать нашу с Вами совместную деятельность во имя дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах с целью служения общим интересам наших народов.

Ваше превосходительство, мой дорогой брат, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение", - гворится в письме.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.

28 Мая – день, имеющий историческое значение, и символ стремления азербайджанского народа к свободе и независимости.

Нас искренне радуют успехи и развитие нашего друга и стратегического партнера – Азербайджана. Уверен, что крепкая историческая дружба и сотрудничество между Грузией и Азербайджанской Республикой, направленные на общие интересы, развитие и стабильность региона, в будущем еще больше укрепятся.

В этот знаменательный день независимости желаю Вам постоянного процветания, прогресса и еще больших успехов на пути государственного строительства.

Господин Президент, выражаю Вам глубокое почтение и передаю наилучшие пожелания", - говорится в письме.

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Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь от имени Республики Польша, польского народа, а также от себя лично передать Вам, Вашей стране и всем Вашим гражданам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Рад, что в последние годы между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой сложились очень хорошие и теплые двусторонние отношения, которые активно развиваются.

С признательностью вспоминаю свое пребывание в Баку в прошлом году на климатической конференции COP29 и нашу личную встречу с Вами. Успешное проведение столь масштабного мероприятия является наглядным примером динамично растущих возможностей и значения Азербайджана.

Польша рассматривает Азербайджан как важного партера в регионе Южного Кавказа и хочет углублять сотрудничество с ним в различных сферах. Я особенно заинтересован в развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества и выводе его на уровень, соответствующий постоянно растущему экономическому потенциалу наших стран. Кроме того, хочу заверить Вас, что Польша всегда готова к дальнейшему развитию выгодного для наших стран сотрудничества во всех областях — как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе в формате Европейского Союза и Восточного партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов во всестороннем развитии Вашей страны, а всем жителям Азербайджанской Республики — благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Президент Республики Албания Байрам Бегай направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени народа Албании и от себя лично передаю Вам, Вашему народу искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

Албания высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном и удовлетворена развитием партнерства между нашими странами. Наши отношения, построенные на взаимном уважении и общих интересах, постоянно развиваются. Высоко ценю Вашу важную роль в углублении нашего партнерства и выражаю признательность за это.

Уверен, что под Вашим руководством дружба между Албанией и Азербайджаном будет укрепляться, появятся новые возможности для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм и инфраструктура.

Господин Президент, еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего национального праздника.

Выражаю Вам свое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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Президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени Федерального совета и народа Швейцарии передаю поздравления Вам и Вашим соотечественникам. Выражаю наилучшие пожелания счастливого и успешного будущего Вашей стране и ее гражданам.

Я рада, что многогранные связи между нашими странами продолжаются. Уверена, что мы будем развивать эти отношения и в последующие годы.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Рад от имени народа Судана и от себя лично передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости, а также пожелания дальнейшего прогресса, благополучия и процветания дружественному народу Азербайджана. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья.

Это знаменательное событие предоставляет еще одну возможность подтвердить глубину и прочность братских связей, объединяющих Республику Судан и Азербайджанскую Республику.

Пользуясь случаем, выражаю свою приверженность делу дальнейшего расширения и укрепления нашего двустороннего сотрудничества средствами, служащими взаимным интересам наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вашему превосходительству и великому азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.