Новые жертвы киберпреступников в Баку потеряли около 13 тыс. манатов

26 мая с банковских карт граждан было украдено около 13 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В МВД отметили, что CVV/CVC коды на банковской карте и OTP-коды, отправляемые по СМС, являются конфиденциальной информацией: «Если эти данные будут переданы неизвестным лицам, то деньги на вашем счету, или, если денег нет, то в форме кредита, могут быть украдены».

В информации также говорится, что 26 мая с банковских карт разных граждан были похищены денежные средства на суммы 3926, 3000, 999, 932, 900, 670, 650, 412, 403, 393, 271, 200, 66, 61 манат различными киберспособами: «Ещё раз призываем граждан внимательно относиться к предложениям, поступающим с подозрительных звонков, касающихся заманчивых доходов, страхования, визовых вопросов, укрепления банковских счетов, а также платежей по поступлениям. Не следует вести разговоры или переписку с неизвестных номеров или сообщений, их следует немедленно блокировать».