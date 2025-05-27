В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Объявлено жёлтое предупреждение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Было отмечено, что с дневных часов 27 мая до вечера 28 мая в некоторых районах ожидается переменная погода с осадками и грозами. В отдельных местах осадки могут быть ливневыми, возможен град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели и паводки в реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа.