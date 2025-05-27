Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI - ФОТО

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI.

Одним из предприятий, начавших работу в Лачинском агропромышленном парке, является Лачинский филиал обувной фабрики PIRSHAGHI. На предприятии общей стоимостью 367,9 тыс. манатов будут трудоустроены 15 человек, в основном жители Лачина. Предприятие способно производить 1500 пар мужской, женской и детской обуви в месяц. Оснащенная современным оборудованием фабрика будет выпускать спортивную и классическую обувь.

Наряду с реализацией выпускаемой продукции на внутреннем рынке, предприятие также планирует экспортировать ее в страны Европы.

Всего в Лачинском агропромышленном парке предусмотрена деятельность 46 предприятий. Здесь будут созданы мебельные фабрики, рыбоводческое хозяйство, предприятия пищевой и легкой промышленности, экологически чистые перерабатывающие предприятия, научно-экспериментальный центр по разведению мелкого рогатого скота и другие предприятия.

Создание новых рабочих мест, восстановление инфраструктуры и поддержка предпринимательской деятельности в регионе способствуют оживлению экономической активности, и Лачинский агропромышленный парк играет в этом плане очень важную роль.