Махмуд Аббас поздравил Ильхама Алиева
Президент Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Выражаю Вам, Вашему правительству и народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу Азербайджана – прогресса и процветания. Желаю дальнейшего развития наших двусторонних отношений, которыми мы гордимся.
Прошу принять мои искренние братские приветствия».
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