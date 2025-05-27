В Азербайджане побит рекорд по бракам в этот день

Число браков, зарегистрированных в Азербайджане 25 мая — то есть 25.05.2025 — резко увеличилось по сравнению с обычными днями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, в этот день на территории страны было официально оформлено в общей сложности 496 браков.

Этот показатель значительно выше среднего дневного значения за год. Например, за первые три месяца 2025 года в Азербайджане было зарегистрировано 11 206 браков. Это означает в среднем 124 брака в день. Однако 25 мая этот показатель увеличился в четыре раза, достигнув 496.

Разница заметна и при сравнении со статистикой предыдущих лет. В 2024 году в стране было заключено в общей сложности 49 508 браков, что в среднем составляет 135 браков в день. В 2023 году в среднем в день заключалось 149 браков.

Стоит отметить, что рост числа браков в символические даты является общемировой тенденцией. Дата 25.05.2025, отличающаяся повторением и симметрией цифр, расценивается некоторыми парами как «удачный» и в то же время «запоминающийся» день.