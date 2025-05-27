Наркотики на продажу: В Агджабеди задержали крупную партию

Полиция Агджабеди обнаружила 8 килограммов наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, были задержаны Тариэль Гасанов и один несовершеннолетний.

При досмотре автомобиля, находящегося под их управлением, было обнаружено 6 килограммов марихуаны и 2 килограмма героина. Установлено, что они приобрели наркотики у гражданина Ирана с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении Т.Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.