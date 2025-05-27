Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене.

Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерского взаимодействия в международных делах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийской регионе», - говорится в послании.

Российский лидер пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана – мира и процветания.