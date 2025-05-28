 Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах?

Фаига Мамедова13:50 - Сегодня
Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах?

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в ночь с 28 на 29 мая на некоторых участках полуострова возможен кратковременный небольшой дождь.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днём – 25-30° тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 40-60%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно безоблачная погода. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы, град, а также туман.

Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днём – 28-33° тепла. В горах ночью 8-13° тепла, днём – 15-20° тепла.

Поделиться:
77

Актуально

Точка зрения

28 мая: Тройной праздник силы, правды и созидания

Xроника

В Лачине началась встреча Президента Азербайджана с Президентом Турции один на ...

Общество

Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах?

Xроника

Президенты Азербайджана и Турции ознакомились со строительными работами на ...

Общество

Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах?

В Лянкяране произошел взрыв в магазине - ФОТО

Домашние роды закончились трагедией в Сумгайыте

Арзу Алиева поделилась публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана - ВИДЕО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Апелляция примет решение: Будет ли «История Азербайджана» преподаваться на русском?

Завтра часть Баку останется без газа

Как 16-летняя Нурана оказалась жертвой своего гражданского мужа в Сабирабаде?

Последние новости

Израиль уничтожил последний самолет Yemenia Airways в аэропорту Саны

Сегодня, 14:05

Состоялась 11-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы - ФОТО

Сегодня, 14:00

28 мая: Тройной праздник силы, правды и созидания

Сегодня, 13:57

В Лачине началась встреча Президента Азербайджана с Президентом Турции один на один

Сегодня, 13:55

Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах?

Сегодня, 13:50

В Лянкяране произошел взрыв в магазине - ФОТО

Сегодня, 13:35

Офис Нетаньяху опроверг статью NYT о планах атаковать ядерные объекты Ирана

Сегодня, 13:30

Бидзина Иванишвили отказался выслушать послание Администрации Трампа

Сегодня, 13:25

Домашние роды закончились трагедией в Сумгайыте

Сегодня, 13:10

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом в обмен на «Золотой купол»

Сегодня, 12:50

Президенты Азербайджана и Турции ознакомились со строительными работами на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин - ФОТО

Сегодня, 12:45

Арзу Алиева поделилась публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

В Азербайджане мужчинам выращивал наркотики в промышленных масштабах

Сегодня, 12:25

Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате

Сегодня, 12:15

Назначен новый министр внутренних дел Грузии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:05

Лавров сделал заявление о новом раунде переговоров России и Украины

Сегодня, 12:00

Посольство Израиля: Желаем Азербайджану мира и процветания - ФОТО

Сегодня, 11:45

Детали спасения пострадавшего из искорёженного авто после крупной аварии в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта - ФОТО

Сегодня, 11:35

Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю праздника 28 Мая - ФОТО

Сегодня, 11:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50