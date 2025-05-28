Переменчивая погода: что ждать от 29 мая в Баку и регионах?

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, в ночь с 28 на 29 мая на некоторых участках полуострова возможен кратковременный небольшой дождь.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днём – 25-30° тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 40-60%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно безоблачная погода. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы, град, а также туман.

Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днём – 28-33° тепла. В горах ночью 8-13° тепла, днём – 15-20° тепла.