В Лачине состоялся Саммит Президента Азербайджана, Президента Турции и премьер-министра Пакистана - ФОТО

В Лачине состоялся Саммит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства выступил на Саммите.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Президент Турции, дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган,

Уважаемый премьер-министр Пакистана, дорогой брат Мухаммад Шахбаз Шариф,

Дорогие друзья,

Добро пожаловать в Азербайджан, Восточный Зангезур, Лачин.

Сегодняшний саммит проходит в День независимости Азербайджана, в освобожденном от армянской оккупации Лачине. Это имеет большое символическое значение. Это уже второй саммит Азербайджан-Турция-Пакистан. Первый состоялся в июле прошлого года. Уверен, что мы продолжим эту традицию.

Наши страны и народы связаны общей историей, культурой и ценностями. Мы радовались успехам друг друга, были рядом друг с другом в тяжелые дни.

Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость.

Мы еще раз выражаем признательность за политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией и Пакистаном нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан также, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов.

Стратегическое положение и динамичный экономический потенциал наших стран предоставляют широкие возможности для получения взаимной выгоды.

Верим, что сотрудничество в политической, экономической, энергетической сферах, в области взаимных инвестиций, транспорта, обороны, сельского хозяйства, информационных технологий и других направлениях будет развиваться еще более высокими темпами благодаря совместным проектам и программам.

Азербайджан вложил 20 миллиардов долларов США в экономику Турции и на первоначальном этапе готов инвестировать в экономику Пакистана 2 миллиарда долларов США. В настоящее время ведется работа по конкретным инвестиционным проектам.

В результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и более широкой географии. Наши страны сыграли важную роль в обеспечении энергетической безопасности, и сегодня запущены масштабные проекты по производству и экспорту возобновляемой энергии.

Наряду с этим, стратегическое значение имеют проходящие через Азербайджан и Турцию транспортные пути, соединяющие Азию и Европу. Мы уверены, что активное участие Пакистана в этой инициативе посредством развития мультимодального грузового маршрута придаст еще больший импульс нашему сотрудничеству.

Сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений нашего партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил. Наше военное сотрудничество укрепляет мир и стабильность на обширной географии.

Мы также должны изучить новые сферы сотрудничества, такие как цифровые инновации, искусственный интеллект и космические технологии.

Совместные культурные мероприятия, академическое партнерство и расширение туристических связей еще больше укрепят узы между нашими народами.

В то же время наша солидарность на международных платформах и в организациях приумножает нашу силу.

Мы полны решимости и дальше укреплять совместные усилия на международных платформах, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также D-8.

Еще раз выражаю благодарность за поддержку, оказанную при единогласном избрании нашей страны членом D-8 на 11-м Саммите этой организации в прошлом году.

Уважаемые коллеги,

Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном.

Нас от души радуют успехи Турции в борьбе с терроризмом. Решение террористической группировки РПК о самороспуске и разоружении является наглядной демонстрацией лидерства и решимости Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и мощи Турецкого государства. Это историческое событие важно не только для Турции, но и для мира и спокойствия в регионе в целом. Еще раз поздравляем братскую Турцию с этим историческим событием.

С чувством большой обеспокоенности, а также с надеждой на восстановление мира и стабильности мы внимательно следили за недавней напряженностью между Пакистаном и Индией. Мы с первого дня открыто выразили солидарность с Пакистаном в этот напряженный период. Мы поддерживаем урегулирование конфликта путем диалога, мирными средствами, на основе норм и принципов международного права, резолюций Совета Безопасности ООН.

Дорогие друзья, еще раз добро пожаловать в Лачин, который переживает период возрождения после 30 лет армянской оккупации.

Уверен, что дружба и братство Азербайджана-Турции-Пакистана будут вечными.

Благодарю за внимание!

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Затем выступили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.