Германия анонсировала расширение военной поддержки Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине объявил о расширении военной помощи Украине со стороны Германии.

Канцлер подтвердил, что не планирует вдаваться в детали запланированной военной помощи, но все же некоторые из них раскрыл.

«Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины», – заявил Мерц.

Он также сообщил, что министры обороны обеих стран сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

При этом Мерц подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия. «Украина сможет в полном объеме себя защищать», – заявил немецкий канцлер.

Президент Зеленский со своей стороны отметил, что рад новым договоренностям по проектам в области совместного производства. «Мы не будем публично говорить все детали. Но сегодня есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине, прежде всего – оружия. Это производство дронов», – сказал он.

Зеленский пояснил, что речь идет о финансировании новых проектов, которые уже есть в наличии: «Мы просто хотим, чтобы их было столько, сколько нам нужно. Сегодня будут сделаны первые шаги по финансированию между нашими странами».

Источник: «Европейская правда»