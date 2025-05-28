Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана побывали в прогулочной зоне в городе Лачин - ФОТО

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф побывали в прогулочной зоне в городе Лачин.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, гости были проинформированы о том, что здесь два года назад 28 мая Президент Ильхам Алиев вручил ключи от домов бывшим вынужденным переселенцам, первыми переселившимся в Лачин.

Было сообщено, что сейчас в этой зоне демонстрируется продукция предприятий, введенных в эксплуатацию в Лачине. На выставке представлена продукция, производимая в Агропромышленном парке «Лачин», лачинских филиалах обувной фабрики PIRSHAGHI, Творческого центра Gilabi Ceramics, на Лачинской швейной фабрике LATIFA. На выставке также представлены «Бакинская служба по благоустройству», завод эфирных масел, швейный дом «Нахышлы», Центр по разведению мелкого рогатого скота, рыбоводческое хозяйство «Хакари».

Отметим, что выставка приурочена к 28 Мая – Дню независимости.