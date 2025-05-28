Внесены уточнения в процесс приёма в лицеи и гимназии

Новый подход предусматривает ограничение процесса приёма в лицеи и гимназии учащимися, которые обучаются в VI классе (то есть перейдут в VII класс в следующем году).

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Институте образования.

Отмечается, что такой подход служит цели осуществления приёма учащихся в лицеи и гимназии на более полном уровне академической и психологической подготовки.

Международный опыт также показывает, что профильный отбор даёт более справедливые и эффективные результаты, когда он проводится не в очень раннем возрасте, а после формирования определённых базовых знаний.

Как и планировалось, приём в VII классы лицеев и гимназий будет осуществляться в соответствии с объявленным порядком. Учитывая интерес к лицеям и обращения граждан, подробная информация о процедурах приёма для других возрастных групп будет доведена до общественности в ближайшие дни.