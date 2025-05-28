Опасный тренд в соцсетях: что скрывается за объявлениями о «донорстве фолликулов»? - ВИДЕО

Став донором фолликулов, можно получить от 500 до 700 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, в социальных сетях публикуются сотни подобных объявлений.

На платформах Instagram и TikTok активно действуют десятки страниц, предлагающих услуги под названиями «Донорство фолликулов».

Согласно утверждениям, яйцеклетки, полученные от женщин за указанную сумму, впоследствии перепродаются бесплодным парам по гораздо более высокой цене. Иначе говоря, генетический материал превращается в товар.

Также высказываются предположения, что в подобные схемы могут быть вовлечены некоторые акушеры-гинекологи — в роли посредников или даже непосредственных участников таких сделок.

По словам врача-генетика Закира Байрамова, отсутствие надлежащего контроля над подобными процессами, которые нарушают медицинскую этику и права человека, может в будущем привести к более серьезным последствиям.

Подробности — в репортаже Xəzər Xəbər: