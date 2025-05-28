Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство,

Поздравляю Вас с Днем независимости. Национальные праздники являются еще одной возможностью задуматься над общими глобальными вызовами.

Международное сообщество сталкивается с растущим количеством испытаний, требующих многосторонних решений, – от климатического кризиса до конфликтов и растущего неравенства.

Именно в этом заключается дух Пакта для будущего. В основе этого исторического документа, принятого в прошлом году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, лежит настоятельная необходимость укрепления многосторонних отношений и продвижения мира, устойчивого развития и всеобщих прав человека.

В этот особый день я вновь рад передать наилучшие пожелания народу Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в письме.