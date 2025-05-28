Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости.
В публикации говорится:
“Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Независимости, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а нашей стране — мира, спокойствия и процветания! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и нерушимой!
Да хранит Всевышний нашу Родину!”
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