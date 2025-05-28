ДТП с пострадавшим в Агстафе

В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбили пешехода.

Как сообщает 1news.az с ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на территории посёлка Пойлу Агстафинского района.

Движущийся автомобиль сбил Октая Мамедова, 1966 года рождения, который пытался перейти дорогу.

Пешеход в тяжёлом состоянии был доставлен на машине скорой помощи в Агстафинскую центральную районную больницу. Из-за тяжёлого состояния его госпитализировали в Газахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.