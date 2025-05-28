МВД призывает к бдительности: за день у граждан украли почти 9000 манатов

Вчера у граждан было украдено около 9 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что CVV/CVC коды на банковской карте и OTP-коды, отправленные по SMS, являются конфиденциальной информацией. Если эти данные будут переданы неизвестным лицам, деньги на вашем счете, или, если денег нет, они нанесут вам ущерб в форме кредита. 27 мая с банковских карт различных граждан были похищены денежные средства в размере 3000, 2000, 1003, 696, 660, 426, 300, 270, 220, 111, 110, 51 манат различными киберспособами.

«Ещё раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям, поступающим от подозрительных звонков, касающихся привлекательной прибыли, страховки, визовых вопросов, укрепления банковских счетов, а также платежей по доходам. Не следует вести переговоры или переписку с неизвестными номерами и сообщениями, их следует немедленно блокировать», - говорится в сообщении.