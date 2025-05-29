В Азербайджане подрались два учителя

В маршрутном автобусе, следующем в село Гызылджа Гёйгёльского района, произошла драка между женщинами-учителями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, Сабина Гулиева (фамилия изменена — прим. ред.), ранее работавшая учителем в средней школе села Гызылджа, была уволена. Спустя некоторое время после увольнения она встретила в сельском автобусе бывшую коллегу Таджиру и заявила, что именно она стала причиной ее ухода с работы. Между женщинами возник спор, который перерос в драку. Сабина схватила Таджиру за волосы и протащила ее по салону автобуса.

Водитель вмешался и разнял их, однако конфликт продолжился уже на улице. В результате Таджира получила различные травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Гёйгёльский районный суд признал Сабину Гулиеву виновной по статье 221.1 Уголовного кодекса Азербайджана и назначил ей исправительные работы сроком на 6 месяцев с удержанием 15% от ежемесячного заработка в пользу государства.