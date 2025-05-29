Президент Шри-Ланки поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке направил руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Между Шри-Ланкой и Азербайджаном сложились теплые дружественные отношения, основанные на всестороннем сотрудничестве, взаимопонимании и общих ценностях. Уверен, что тесное сотрудничество между нашими странами в предстоящие годы будет все больше укрепляться и расширяться на благо наших народов». – говорится в письме.

Диссанаяке подчеркнул: «Дальновидное руководство Вашего превосходительства вывело Азербайджан на путь мира, прогресса и благополучия».

«Также высоко оцениваю образцовое лидерство Азербайджана, проявленное в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), особенно в деле консолидации коллективных усилий в борьбе с проблемой изменения климата», - отмечается в послании.