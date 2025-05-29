В президентской администрации прошла встреча с новым лидером партии «Адалят»

Завотделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с новоизбранным на IX съезде председателем партии «Адалят» («Справедливость») Муталлимом Рагимовым.

Поздравив М.Рагимова с избранием на пост председателя партии, завотделом выразил надежду на дальнейшее активное участие партии в политическом диалоге. Представитель Администрации в числе прочего заявил о важности поддержки здоровых отношений между правящей властью и оппозицией, развитии конструктивных отношений сотрудничества. Он отметил возросшую в последнее время роль политических партий в общественной жизни страны.

На встрече были обсуждены различные мероприятия, организованные для проведения открытых дискуссий с политическими партиями по волнующим общество вопросам, подчеркивалось, что имеющийся опыт получит дальнейшее развитие.

Заявив, что позиция государственности и национальные интересы всегда будут составлять абсолютный приоритет для возглавляемой им партии, М.Рагимов сказал, что партия «Адалят» займет активную позицию в доведении реалий Азербайджана до внимания мировой общественности. Подчеркнув заинтересованность в развитии открытых отношений сотрудничества с властью и другими действующими в стране партиями, М.Рагимов также отметил намерения в будущем реализовать различные проекты в текущем направлении.