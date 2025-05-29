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Кровавый инцидент в Университете «Хазар»: детали ранения студента

Фаига Мамедова17:16 - Сегодня
Кровавый инцидент в Университете «Хазар»: детали ранения студента

Сегодня, 29 мая, около 11:30 служба скорой медицинской помощи получила вызов из Университета «Хазар» в Низаминском районе Баку. Бригада скорой помощи незамедлительно прибыла на место происшествия.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в ответ на запрос АПА, пострадавшему, молодому человеку, 2005 года рождения, была оказана первичная медицинская помощь. Затем он был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

У пациента диагностированы колотая рана поясничной области и резаная рана левого плеча. После оказания необходимой помощи пострадавший был доставлен в операционный блок, где в настоящее время проводится хирургическое вмешательство. Его состояние оценивается как тяжелое.

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