В Азербайджане уничтожена крупная партия наркотиков - ФОТО

Сегодня, 29 мая, состоялась церемония уничтожения конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Мероприятие прошло при участии Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, а также членов комиссии из числа сотрудников государственных органов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в ходе мероприятия были представлены для уничтожения наркотические средства различных видов общим весом 395 килограммов 423,77 грамма, а также 10 825 единиц и 810 мл наркосодержащего вещества Метадон М-40 и 4061 единица сильнодействующих веществ, передает 1news.az.

Все эти вещества были изъяты из незаконного оборота по 32 судебным решениям Государственной пограничной службы.