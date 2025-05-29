День защиты детей в Музее искусств: от пленэра до классической музыки – что ждет юных гостей

В Международный день защиты детей, 1 июня, Азербайджанский национальный музей искусств проведет незабываемый день для самых юных посетителей. По сложившейся традиции, музей подготовил насыщенную программу, полную познавательных и развлекательных мероприятий.

Как передает 1news.az, в рамках праздничной программы будут организованы:

10:00: Пленэр в саду музея. Совместно с Колледжем искусств при Азербайджанской академии художеств и специальными интернатами для детей с ограниченными возможностями здоровья, музей проведет пленэр. Цель – развить эстетический вкус, интерес к искусству и поддержать социальную интеграцию. Дети с физическими ограничениями смогут рисовать под руководством преподавателей и студентов, а также участвовать в творческих заданиях по живописи.

12:00: Познавательные и творческие занятия. В рамках программы "1 июня – Международный день защиты детей" юным гостям предложат лекцию, тематическую экскурсию и мастер-класс.

14:30: Музыкальная программа «Сказочный мир детей». Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории организует увлекательное музыкальное представление. Детей ждут интерактивные сцены, игры и выступления любимых сказочных героев.

16:00: Концерт классической музыки «Краски завтрашнего дня». В рамках проекта «Музыка в музее» выступят талантливые музыканты – Фарах Алиева, Джамал Алиев, Айшен Умудова и Нурай Гулиева, которые исполнят произведения азербайджанских и мировых композиторов.

17:00: Показ фильма «Его сердце». Проект «Кино в музее» представит зрителям сказочный мюзикл «Его сердце» – увлекательное и глубокое произведение как для детей, так и для взрослых.

Азербайджанский национальный музей искусств приглашает всех детей присоединиться к этому праздничному настроению 1 июня! Проведем яркий день, наполненный искусством, вместе с детьми, которые являются будущим нашей страны!