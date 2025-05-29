МЧС Азербайджана рекомендует избегать посещения высокогорных районов - Причина

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с предупреждением о лавинной опасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, по информации Национальной гидрометеорологической службы, на фоне повышения температуры до 3 июня в высокогорных районах существует вероятность схода лавин.

В связи с этим МЧС призывает граждан воздержаться от поездок в высокогорные районы в указанный период. В случае крайней необходимости совершения таких поездок, ведомство рекомендует строго соблюдать соответствующие правила безопасности, в том числе держаться подальше от мест с высокой вероятностью схода лавин, а также от крутых склонов.