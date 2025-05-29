Главы Мальдив, Никарагуа, Ирландии, Мальты и Омана поздравили Ильхама Алиева с Днем независимости

Президенты Мальдив - Мохамед Муиззу, Никарагуа – Даниэль Ортега, Ирландии – Майкл Хиггинс, Мальты – Мириам Спитери Дебоно и султан Омана Хейсам бан Тарик Аль Саид направили Президенту Азербайджана Ильхам Алиеву поздравительные письма по случаю Дня независимости.

Тексты посланий опубликованы на официальном сайте Президента АР.

Лидеры указанных стран заявили о приверженности углублению двусторонних отношений и развитию партнерства с Азербайджаном.

Они пожелали руководителю Азербайджана крепкого здоровья и благополучия, а азербайджанскому народу – прочного мира, прогресса и процветания.