Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.
Отрадно, что независимый Азербайджан добился значительных успехов и, эффективно решая внутренние и внешние вопросы, сегодня занимает высокое положение и обладает большим авторитетом на международной арене.
Отношения братства и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном развиваются на основе тесной дружбы и взаимного уважения. Глубоко убежден, что сотрудничество между нашими государствами будет и впредь успешно развиваться на благо двух братских народов.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а народу братской Азербайджанской Республики – мира и развития".