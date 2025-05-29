Смерть роженицы после третьего кесарево сечения в Баку: Подробности и комментарий адвоката

Буквально на днях общественность была потрясена известием о смерти при родах в Баку. 33-летняя Гюнай Мамедова скончалась после проведенного кесарева сечения в Yeni Klinika, проведя в коме 13 суток после родов.

Роды принимала акушер-гинеколог Севиндж Мамедова. После завершения операции пациентку перевели в обычную палату. Близкие покойной утверждают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. Со слов матери Гюнай Мамедовой, у её дочери развилось сильное внутреннее кровотечение, которое, как они считают, было обнаружено врачами с критическим опозданием.

Напомним, что пациентка была госпитализирована 6 мая, а скончалась 19 мая. После происшествия в медицинское учреждение прибыли представители прокуратуры, а тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

С редакцией 1news.az связался адвокат Севиндж Мамедовой, Ровшан Марандский, который подробно изложил суть дела.

По его словам, 33-летняя Гюнай Мамедова перенесла третье кесарево сечение, что, как правило, не одобряется врачами из-за высоких рисков для женщин.

Адвокат пояснил: «Гюнай ханум не была постоянной пациенткой Севиндж Мамедовой. Все девять месяцев у неё не было своего ведущего врача. Она обратилась в клинику 6 мая, и на тот момент на смене дежурным врачом была Севиндж ханум. Естественно, если в клинику поступает пациент с острыми болями, дежурный врач обязан оказать ему первую медицинскую помощь. В тот день в 17:05 началась операция, и уже в 17:07 на свет появился здоровый мальчик весом 3 килограмма 260 граммов. Сама операция завершилась в 17:30. После операции пациентка чувствовала себя хорошо. Ночью она разговаривала с мамой по видеосвязи».

Р.Марандский также сообщил, что той же ночью, примерно в 22:00 или 23:00, медики обнаружили у пациентки снижение уровня гемоглобина и провели переливание крови. Несмотря на то, что 7 мая смена Севиндж ханум завершилась, она не оставила свою пациентку.

«Затем, также 7 мая, два заведующих отделениями родов и гинекологии приняли решение об удалении матки пациентки, поскольку после третьего кесарева сечения матка становится непригодной. Они понимали, что без ее удаления кровотечение продолжится.

Напомню, что после родов у нее не было кровотечения, ей просто стало плохо, и показатели гемоглобина упали. Два других врача провели ей операцию по удалению матки - Севиндж ханум в этой операции не участвовала. Пациентке установили дренажную систему для предотвращения возможного кровотечения. И эта процедура прошла нормально. А 9 мая дренажную систему удалили, этот процесс также прошел успешно.

Смерть была зафиксирована 18 мая, спустя 11 дней после родов, ночью в 23:50. В тот вечер у пациентки снова снизились показатели гемоглобина. И в тот день над тем, чтобы помочь ей, работали буквально все врачи клиники», — подчеркнул Р.Марандский.

По словам адвоката, утверждения семьи женщины о том, что она скончалась из-за кровотечения, невозможны, так как в этом случае она умерла бы сразу же после родов, максимум через 2-3 часа.

«Но в любом случае мы все ждем результатов экспертизы. Матку, изъятую у пациентки, отправили на экспертизу, ожидаем общее заключение медицинского совета. Также хочу довести до сведения общественности, что дело продолжается, и поэтому обвинять врачей в халатности или громогласно заявлять о том, кто убил, неправильно», — заключил адвокат.

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