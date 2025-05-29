Воспитательница уволена за жестокое обращение с ребенком в Лянкяране - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В дошкольном образовательном центре Kaspi Kids в городе Лянкяран произошел вопиющий случай насилия над ребенком. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как информация о нем стала распространяться в социальных сетях.

Руководство учреждения оперативно отреагировало на ситуацию и уволило воспитателя, допустившего недопустимое поведение.

Администрация Kaspi Kids опубликовала официальное заявление на своей странице в Instagram.

«Уважаемые родители и представители общественности! В последние дни наш образовательный центр упоминается в социальных сетях в связи с прискорбным инцидентом. Сообщаем, что данный случай был незамедлительно расследован, и ответственный воспитатель был уволен. Подчеркиваем, что такие действия полностью противоречат принципам и ценностям нашего учреждения.

Безопасность детей, их психологическое благополучие и качественное образование всегда были и остаются нашими главными приоритетами. К сожалению, нас глубоко огорчает, что из-за ошибки одного педагога пострадала репутация всего коллектива, руководства и многолетнее доверие родителей и общества.

Призываем родителей, воспитанников и общественность внимательно и взвешенно относиться к распространяемой информации. Благодарим за сотрудничество и поддержку», — говорится в заявлении.

10:40

Лянкяранское РУП проводит расследование по факту жестокого обращения с детьми в частном детском саду Kaspi Kids в Лянкяране.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи с камер наблюдения в Kaspi Kids, на которых видно, как воспитатель применяет физическое насилие к ребенку. Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс.

«Расследование уже начато. Все стороны дали показания, назначена судебно-медицинская экспертиза несовершеннолетнего, запечатленного на видео», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечено, что по итогам проверки будет дана правовая оценка произошедшему инциденту.