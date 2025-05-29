Кибермошенники продолжают атаковать банковские карты азербайджанцев

Раскрыта сумма средств, похищенных с банковских карт накануне.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, 28 мая у различных граждан были украдены денежные средства в размере 340, 100 и 36 манатов с банковских карт с использованием кибермошеннических методов.

«CVV/CVC коды на банковской карте и OTP-коды, отправляемые по SMS, являются конфиденциальной информацией. Если эти данные будут переданы неизвестным лицам, деньги на вашем счете, или, при отсутствии денег, кредит, будут украдены. Мы еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к заманчивым предложениям о заработке, страховке, визовых вопросах, усилении банковских счетов, а также к платежам по доходам, поступающим с подозрительных звонков. Не следует вести разговоры или переписку с неизвестными номерами и сообщениями, их следует немедленно блокировать», — говорится в сообщении.