«Последний звонок» за 200 манатов: организатор отрицает, но Управление образования начало расследование - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Управление образования города Баку объявило о начале расследования в связи с появившейся аудиозаписью, на которой, предположительно, звучат требования о сборе средств в столичной средней школе №288.

Как сообщили 1news.az в организации, в связи с этим инцидентом руководство школы было проинформировано о соответствующей инструкции Государственного агентства по дошкольному и общему образованию относительно организации мероприятия «Последний звонок». Дирекции школы даны указания по строгому соблюдению всех требований, касающихся проведения подобных мероприятий.

Дополнительная информация о ходе и результатах расследования будет своевременно предоставлена общественности.

11:35

Очередной скандал разгорелся в бакинской школе №288, расположенной в поселке Локбатан Гарадагского района.

В интернете появилась аудиозапись, на которой, как утверждается, организатор по воспитательной работе Эйнур Оруджев требует с учеников по 200 манатов за проведение «последнего звонка».

Как передает 1news.az, редакция Xəzər Xəbər отправилась в школу для выяснения обстоятельств. Эйнур Оруджев отрицает факт сбора денег и утверждает, что аудиозапись была распространена не полностью и вырвана из контекста.

Директор учебного заведения Айгюн Гусейнова также опровергла информацию о денежных сборах. «Это фальшивая аудиозапись. В нашей школе подобных случаев не было и быть не может», — заявила она.

Тем не менее, один из родителей, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что сбор денег на мероприятие действительно имел место. В то же время ученик 11 класса сообщил, что с него и его одноклассников никто не требовал оплату за участие в последнем звонке.

Руководство школы уже обратилось в правоохранительные органы в связи с распространением аудиозаписи. Управление образования города Баку пока не дало официальных комментариев.

Отметим, что это не первый случай обвинений школьного руководства в поборах. Ранее в СМИ появлялась информация о вымогательстве со стороны директора школы №170 Сабунчинского района. Родители утверждали, что им угрожали закрытием класса в случае отказа от уплаты.

Подробнее — в видеосюжете Xəzər Xəbər.