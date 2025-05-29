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Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям - ФОТО

First News Media12:22 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям - ФОТО

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям, сенатора Стива Дэйнса.

Сенатор в первую очередь передал главе государства поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана. Он отметил наличие больших перспектив для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном. Напомнив, что американские и азербайджанские солдаты плечом к плечу несли службу в Афганистане, а азербайджанские миротворческие силы, отвечавшие за безопасность Кабульского аэропорта, были последним военным контингентом, покинувшим Афганистан, Стив Дэйнс подчеркнул важную роль, которую азербайджанские военнослужащие сыграли в эвакуации оттуда гражданских лиц и военных. Он выразил отдельную благодарность за это.

Сенатор отметил, что в своей деятельности придает большое значение развитию отношений Азербайджана и стран Центральной Азии с Соединенными Штатами Америки, и подчеркнул, что для этого есть большие возможности. Он коснулся важности интенсификации визитов представителей Сената США в Азербайджан и страны Центральной Азии.

Выразив признательность за поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана, глава государства подчеркнул, что высоко оценивает поздравительное письмо, направленное по этому случаю Президентом США Дональдом Трампом. Президент Ильхам Алиев сказал, что, как отмечено в послании, существуют широкие возможности для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки в области безопасности, энергетической, торгово-экономической сферах. Глава государства также отметил, что внимание, которое Дональд Трамп уделял развитию отношений с Азербайджаном в первый срок своего президентства, заслуживает одобрения.

На встрече было отмечено, что Азербайджан благодаря своей транспортной инфраструктуре и политическим отношениям со странами региона стал одним из основных логистических центров Евразийского региона, подчеркнута роль нашей страны в развитии Среднего коридора.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение сенатор Стив Дэйнс вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.

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