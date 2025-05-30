Ильхам Алиев поздравил премьера Хорватии с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу поздравительное письмо по случаю национального праздника страны – Дня государственности.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Укрепление построенных на добрых традициях отношений между Азербайджаном и Хорватией и их наполнение новым содержанием вызывают удовлетворение. Наш активный политический диалог, взаимные визиты на высшем и высоком уровнях и регулярные контакты создают хорошую основу для расширения сотрудничества в различных сферах», - говорится в письме.

Ильхам Алиев отмечает, что в настоящее время Азербайджан и Хорватия успешно сотрудничают в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в частности, в области разминирования: «В то же время получило развитие и вышло на новый уровень сотрудничество в энергетическом секторе, являющееся одним из приоритетных направлений партнерства между двумя странами. Наше успешное взаимодействие в энергетической сфере положительно влияет на обеспечение энергетической безопасности Европы».

«Верю, что в соответствии с волей наших народов традиционные дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах и наше стратегическое партнерство будут и впредь развиваться по восходящей линии и еще более укрепляться», - подчеркнул азербайджанский лидер.