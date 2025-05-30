Как долго продлится пыльная погода в Баку?

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно данным с автоматических станций, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,3-1,4 раза.

Наблюдаемая в воздухе пыль носит трансграничный характер, что связано с метеорологическими условиями. Она поступает на территорию страны с северо-восточными ветрами через Каспийское море вместе с воздушным потоком, движущимся в южном направлении.

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение ближайших двух дней, в зависимости от метеорологической ситуации.