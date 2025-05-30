Будет подготовлена стратегия развития Азербайджана на 2027-2030 годы

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о подготовке Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы и II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Кабинету министров поручено в девятимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и II Государственной программы по Великому возвращению, а также предложения об объеме финансовых средств и источниках финансирования на реализацию мер, предусмотренных в стратегии и госпрограмме.