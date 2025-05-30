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Пакистанцы тонули, пытаясь пересечь границу Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:18 - Сегодня
Пакистанцы тонули, пытаясь пересечь границу Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанские пограничники спасли граждан Пакистана, оказавшихся в опасной ситуации при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Согласно предоставленной информации, на участке, находящемся в зоне ответственности пограничного отряда «Худат», была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы группой лиц. Нарушители попали в затруднительное положение, пытаясь преодолеть реку Самур в районе со сложным рельефом и сильным течением.

Пограничники эвакуировали и задержали следующих граждан Пакистана: Бегюм Рагию (1975 г.р.), Ахмеда Сулеймана (1991 г.р.), Сумеру Сулейман Ахмед (2000 г.р.), Сулеймана Мухаммеда Султана (2021 г.р.) и Скендера Мухаммеда Султана (2022 г.р.).

В ходе следственных мероприятий было установлено, что задержанные прибыли в Азербайджан легально, но впоследствии пытались нелегально мигрировать в одну из европейских стран.

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