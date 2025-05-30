Депутат Милли Меджлиса предложил ввести предмет «гендерное равенство» в вузах

«Предлагаю ввести преподавание предмета «гендерное равенство» во всех высших учебных заведениях, независимо от их специальности», — заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Oxu.Az.

Это предложение было озвучено в ходе обсуждения отчёта о деятельности исполнительного органа, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства в 2024 году.

Мирзазаде отметил, что психологи и юристы могли бы подготовить учебники по этому направлению.

«Ещё один вопрос связан с малым числом учителей-мужчин в средних школах. Это незадача одного только министерства. Мы должны предотвратить эту проблему. Я бы предложил, чтобы заместителями директоров школ были мужчины. Конечно, это может не найти отражения в законодательстве. Кроме того, психологами также могут быть мужчины», — добавил депутат.