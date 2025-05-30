На фоне растущего внимания Европейского Союза к Азербайджану, и в целом к региону Южного Кавказа, все чаще встает вопрос: будет ли Брюссель действовать в духе справедливости и баланса или вновь попадет в ловушку армянских политических манипуляций?

Последние события — от визита главы европейской дипломатии Каи Каллас в Баку в конце апреля до шестого раунда переговоров по вопросам безопасности между ЕС и Азербайджаном — дают повод для осторожного оптимизма. Однако сохраняющаяся предвзятость в действиях ЕС, особенно в вопросе распределения помощи из Европейского фонда мира, вызывает закономерные вопросы о подлинной нейтральности и справедливости европейской внешней политики. Азербайджан, демонстрируя готовность к конструктивному диалогу, ожидает от Брюсселя не декларативных жестов, а реальных шагов к балансу, уважению и равноправному партнерству.

Европейская дипломатическая служба расценила недавний раунд переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом по вопросам безопасности как конструктивный.

Официальный Брюссель охарактеризовал диалог как положительное продолжение визита Каи Каллас в Баку. В целом, ее визит действительно стал знаковым событием, демонстрирующим изменение динамики в отношениях между Баку и Брюсселем. Основные моменты, которые можно отметить:

- ЕС все больше рассматривает Азербайджан как надежного поставщика энергоресурсов, в частности, природного газа, что становится ключевым фактором в двусторонних отношениях. За последние три года экспорт азербайджанского газа в ЕС вырос почти на 50%.

- Повышенное внимание факту надежности Азербайджана как поставщика энегоресурсов указывает на то, что Брюссель стал более чутко прислушиваться к позиции Баку и воспринимать Азербайджан как равноправного партнера, а не как страну, которой что-то «объясняют».

- Каллас выразила полную поддержку усилиям Азербайджана и Армении в достижении устойчивого мира и приветствовала прогресс в переговорах по мирному договору.

В целом, визит Каи Каллас в Баку ознаменовал новую главу в отношениях Азербайджана и ЕС, характеризующуюся прагматизмом, взаимной заинтересованностью и стремлением к диалогу по ключевым вопросам региональной стабильности и энергетической безопасности.

Однако за дипломатической вежливостью все еще скрываются некоторые разногласия, которые Азербайджан не может игнорировать — в первую очередь, это вопрос объективности и баланса в политике ЕС в отношении Южного Кавказа.

Риторика нейтралитета — политика двойных стандартов?

Азербайджан не раз выражал обеспокоенность тем, что Европейский Союз, декларируя приверженность региональной стабильности, на деле прибегает к подходу, который можно расценивать как односторонний. На протяжении последних лет складывается ощущение, что ЕС во внешней политике в регионе все чаще руководствуется не принципом справедливости, а соображениями политической конъюнктуры, зачастую становясь инструментом лоббизма со стороны Армении и поддерживающих ее сил.

Особенно ярким проявлением такого подхода стало выделение в 2024 году Европейским фондом мира 10 миллионов евро в поддержку ВС Армении. Целью предоставления ЕС военной помощи Армении из Европейского фонда мира заявлялась «повышение устойчивости и способности армянских вооруженных сил к стабилизации, а также более эффективная защита гражданского населения в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций».

Азербайджан крайне негативно отнесся к этому и расценивает помощь Армении как дестабилизирующий фактор, который подрывает доверие к ЕС и препятствует достижению прочного мира в регионе.

В Баку также указали на отсутствие аналогичной поддержки со стороны ЕС для восстановления разрушенных и заминированных азербайджанских территорий.

Складывается впечатление, будто международные структуры забывают, кто в течение почти 30 лет был жертвой агрессии и оккупации. Азербайджанская общественность с болью и горечью вспоминает последствия армянской оккупации, разрушенные города, 1 миллион беженцев и внутренне перемещенных лиц, более чем 3 тыс. разрушенных или оскверненных мечетей и кладбищ, не говоря уже о подорванном праве на жизнь мирных жителей.

Надо отметить, что Венгрия, как сторонник равномерного подхода ЕС, тогда заблокировала военное финансирование для Армении, и сняла свое вето при условии предоставления Азербайджану аналогичной суммы для поддержки операций по разминированию.

И вот теперь Европейский Союз вновь рассматривает возможность выделения Армении дополнительной помощи в размере 10 миллионов евро из Европейского фонда мира, который предназначен для «поддержки обороны союзников».

С предложением о предоставлении Армении помощи выступила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Вопрос обсуждался 14 апреля в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Все государства, за исключением Венгрии, поддержали предложение. Попытки Каллас изменить позицию Будапешта оказались безуспешными, и, несмотря на проведенные переговоры, достичь прогресса не удалось.

Следует напомнить, что по итогам шестого раунда диалога по вопросам безопасности между ЕС и Азербайджаном, европейская внешнеполитическая служба опубликовала официальный пресс-релиз, в котором отмечается: Азербайджан повторно направил запрос о предоставлении аналогичной финансовой поддержки из Европейского фонда мира.

Безопасность и стабильность: общая ответственность

Азербайджан, как ответственное государство, приверженное международному праву и принципам добрососедства, продолжает конструктивный диалог с ЕС. Баку исходит из того, что устойчивый мир и безопасность в регионе возможны только при условии равного подхода ко всем сторонам и учета реальных интересов всех региональных акторов, а не только одного — более «удобного» — партнера.

Официальный Баку надеется, что Европейский Союз откажется от прежней, проармянской парадигмы, и будет строить политику на Южном Кавказе не на основе односторонних симпатий, а на базе общих интересов и взаимного уважения.

Азербайджан настаивает на том, что безопасность в регионе — это не вопрос благотворительности или одолжений, а совместная ответственность всех заинтересованных сторон. Именно поэтому Азербайджан приветствует каждый контакт, который ведет к деэскалации, восстановлению доверия и формированию устойчивой архитектуры мира на Южном Кавказе.

ЕС, как важный международный игрок, обязан осознать: односторонние действия, подобные неадекватной финансовой и политической поддержке Армении, могут лишь подорвать авторитет самого Евросоюза и затруднить реализацию собственных стратегических интересов в регионе.

Переговоры между Азербайджаном и ЕС — это шанс на исправление курса, восстановление справедливости и выстраивание партнерства, основанного на уважении, равноправии и исторической правде. Ответственный подход требует отказа от политических клише и смелого взгляда на действительность — такую, какая она есть. Баку готов к этому. Теперь очередь за Брюсселем.