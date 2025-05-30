Температура в Азербайджане достигнет 36°

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который к вечеру сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 17–21°С, днём — 30–35°С. Атмосферное давление повысится с 756 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 40–50%.

В районах Азербайджана также в основном ожидается сухая погода. Однако днём в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер преимущественно восточный, временами усиливающийся.

Температура воздуха по стране ночью составит 16–21°С, днём — 31–36°С; в горных районах ночью — 10–15°С, днём — 20–25°С.