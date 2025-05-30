Тяжелое ДТП в Билясуваре: много пострадавших - ФОТО
В Билясуварском районе Азербайджана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован на участке старой дороги Алят-Астара, проходящем по территории Билясуварского района.
По предварительной информации, в результате аварии столкнулись грузовой автомобиль Ford и легковой автомобиль Opel.
В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Билясувара.
По данному факту проводится расследование.
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