Тяжелое ДТП в Билясуваре: много пострадавших - ФОТО

В Билясуварском районе Азербайджана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован на участке старой дороги Алят-Астара, проходящем по территории Билясуварского района.

По предварительной информации, в результате аварии столкнулись грузовой автомобиль Ford и легковой автомобиль Opel.

В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Билясувара.

По данному факту проводится расследование.